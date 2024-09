Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino: grave un operaio di 61 anni

Grave incidente sul lavoro questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, dove un operaio romano di 61 anni è rimasto gravemente ferito.

Attualmente, l’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo in condizioni critiche e in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:50, mentre gli operai di Adr Infrastrutture, società controllata da Aeroporti di Roma, stavano scaricando da un camion dei tubi in ferro lunghi 6 metri, necessari per delle trivellazioni lungo il cancello perimetrale dell’aeroporto.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polaria e dallo Spresal, uno dei tubi si è improvvisamente sganciato, colpendo violentemente l’operaio e schiacciandolo.

I soccorsi sono stati immediati. I medici del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando l’uomo in ambulanza all’ospedale San Camillo, dove ora lotta tra la vita e la morte.

“Sono in corso approfondimenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente”, si legge in un comunicato di Adr Infrastrutture. L’azienda, che segue da vicino l’evolversi della situazione, ha espresso solidarietà e vicinanza all’operaio ferito e alla sua famiglia, ribadendo l’impegno per garantire la sicurezza sul lavoro.

