Incidente sul lavoro: grave un operaio di 43 anni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato martedì 30 luglio nella periferia est di Roma, nella zona di Torrespaccata. Un operaio di 43 anni, di origine albanese e dipendente regolarmente assunto di una ditta edile, è caduto da un ponteggio durante i lavori di ristrutturazione di un capannone industriale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11:00, quando l’operaio, mentre era impegnato nel montaggio del ponteggio, è scivolato da un’altezza di circa tre metri.

La caduta ha causato una grave ferita al braccio destro con la recisione di un’arteria.

Immediatamente allertati, i carabinieri della stazione Quadraro sono intervenuti sul posto, mentre il personale del 118 ha trasportato d’urgenza l’uomo al Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Fortunatamente, l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto non ha rilevato pericolo di vita.

Attualmente, sono in corso accertamenti da parte del personale Spresal dell’Asl di Roma, che sta collaborando con i carabinieri per determinare le cause dell’incidente. La magistratura è stata informata e segue il caso.

