Incidente sulla Colombo: Silvia Piancazzo mostra segnali di miglioramento

Silvia Piancazzo, 20 anni, sta meglio. La giovane, amica di Beatrice Bellucci, rimasta vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla Colombo, è ancora ricoverata al San Camillo, sedata e in prognosi riservata, ma il bollettino medico porta buone notizie.

«L’ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha permesso la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica – spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore dell’unità Shock e Trauma –. Oggi Silvia è vigile, riesce a relazionarsi con i sanitari e i familiari e attende di completare il percorso chirurgico ortopedico non appena le sue condizioni lo consentiranno».

Intanto, la procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. L’unico indagato al momento è il 22enne di Anzio, alla guida della BMW bianca che ha tamponato la Mini sulla quale viaggiavano le due amiche.

Durante le indagini, il X Gruppo Mare della polizia locale ha individuato anche il conducente di una terza auto coinvolta: il ragazzo ha dichiarato di non essersi accorto di niente.

