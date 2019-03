Incontro con Anna Maria Vanalesti al Villaggio Cultura – Pentatonic

Domenica 31 marzo 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Anna Maria Vanalesti e il suo libro Via Marchese di Montrone (Viola Editrice 2018)

Con A.M. Vanalesti conversano Daniela Iodice e Simone Consorti

Anna Maria Vanalesti è nata a Faenza, si è formata a Bari, dove si è laureata in lettere. Studiosa di letteratura italiana, ha scritto numerosi testi per la scuola superiore, con la Società editrice Dante Alighieri: Mirra nell’ideologia tragica alfieriana (Roma 1984), Leopardi e il fiore del deserto (Roma 1987), Storia della letteratura italiana (Roma 1993), Segni e percorsi (IV voll. di storia e antologia della lett. italiana Roma 1995), Lo Specchio (storia letteraria del 900 e 2000, Roma 2014), Il giardino di Elio Pecora (monografia e poetica, Roma 2016), Il firmamento di Dante (Roma 2018). Con la casa editrice Aracne ha pubblicato un volume di saggi critici, Transiti nella poesia (Roma 2015); con Albatros ha pubblicato un libro di fiabe, Lo scrigno delle fiabe (Roma 2012 e con Viola editrice il romanzo Via Marchese di Montrone (Roma 2018). Presiede un circolo letterario da lei fondato a Roma da diversi anni, “Il leggìo del mare”, dove svolge un’intensa attività di recensione e presentazioni di libri e di incontri con scrittori e poeti.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.