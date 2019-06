Incontro con Claudia Luisa Perin al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 9 giugno 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina, Incontro con l’autore: Claudia Luisa Perin e il suo libro L’arte della misura (2007/2014), Pagine 2015

Conversano con Claudia Luisa Perin: Marzia Spinelli e Anna Maria Curci

«L’arte della misura non è solo il titolo, ma è davvero l’essenza di questa raccolta che colpisce per l’equilibrio tra densità e levità nel dettato poetico, così come tra discesa nel profondo della conoscenza e verve ironica nei toni.» (Anna Maria Curci)

Claudia Luisa Perin è nata a Roma da famiglia materna piacentina trapiantata a Buenos Aires e, per parte paterna, della Marca Trevigiana. Queste sue radici sono, per l’autrice, sempre presenti. Con questa raccolta è alla sua prima pubblicazione, pur avendo iniziato a scrivere poesia nel 1968. Vive a Roma.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.