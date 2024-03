Incontro con Francesca Ferrara e Letizia Palmisano

Incontro su strategie per una narrazione efficace dell’economia circolare con le giornaliste Francesca Ferrara e Letizia Palmisano venerdì 22 Marzo 2024 ore 17:00, a Binario F. Roma

Come si comunica la sostenibilità ambientale? Con quali metodi, strategie e creazione di contenuti volti all’informazione? In che modo si devono porre istituzioni, organizzazioni ed aziende per non commettere errori reputazionali?

Sono queste le domande su cui si rifletterà in occasione dell’incontro del 22 Marzo, dalle 17:00 alle 18:30, presso la sede di Binario F, in Via Via Marsala 29H, c/o l’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs a Roma. Un nuovo appuntamento di confronto dal titolo News Communication Content Design per l’Economia Circolare.

Ne discuteranno con il pubblico Francesca Ferrara autrice di “News Content Design – Brand Journalism e Digital Pr per comunicatori e aziende” pubblicato da Dario Flaccovio Editore, con la giornalista ambientale 2.0 esperta in sostenibilità, Letizia Palmisano, autrice di “Sette vite come i gatti. Ridare valore agli oggetti. Storie di economia circolare” per i tipi di Città Nuova.

«Il News Content Design è un approccio di visione strategica della comunicazione da attuare per un progetto da realizzare per il quale il professionista necessita di avere la visione d’insieme non solo del posizionamento di tutte le parti in causa ma anche degli eventuali e potenziali obiettivi da raggiungere di un piano di comunicazione strategico misurabile nei risultati per constatare l’impatto socio-culturale della strategia attuata dalle organizzazioni anche in termini di brand reputation» – afferma la newsmaker e news content designer Francesca Ferrara e continua: «uno dei campi dove la comunicazione applicata in modo strategico è sensibile alle questioni di reputazione nell’infosfera è proprio quella delle tematiche che ruotano attorno all’economia circolare, alla sostenibilità e al climate change».

Sul tema, la giornalista, esperta in divulgazione ambientale, Letizia Palmisano sottolinea che:

«L’attuale crisi ambientale richiede un’azione rapida e determinata da parte di tutti i settori della società. La comunicazione ambientale efficace gioca un ruolo fondamentale nel creare consapevolezza, fornire informazioni accurate e ispirare azioni concrete. Il fare informazione ambientale non riguarda solo la diffusione di dati e informazioni, ma si concentra anche sull’aspetto emotivo e sul coinvolgimento delle persone. Per essere un motore di cambiamento, dobbiamo adottare approcci innovativi che catturino l’attenzione e stimolino un autentico interesse verso la sostenibilità ambientale. Dobbiamo raccontare storie che connettano le persone con l’importanza di preservare il nostro pianeta per le generazioni future. Inoltre, la comunicazione ambientale efficace deve essere inclusiva, coinvolgendo tutte le parti interessate, compresi governi, aziende, organizzazioni non governative e cittadini. Solo attraverso una collaborazione sinergica possiamo creare un impatto reale e duraturo».

L’ingresso è gratuito con biglietto obbligatorio su eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-il-news-communication-content-design-per-leconomia-circolare-853026604537

Le Autrici

Francesca Ferrara – Si definisce newsmaker e news content designer, ovvero giornalista multimediale, media content creator per l’informazione e la comunicazione oltre che mojoer, ovvero, mobile journalist. È anche podcaster dal 2021 e le sue creazioni narrative si possono ascoltare sul suo canale di Spreaker. Esperta in comunicazione transmediale è anche formatrice nell’ambito delle culture digitali. Speaker in molti eventi sui temi del digitale, del giornalismo e della comunicazione multimediale per il turismo. È membro di Assipod e del Constructive Network e reporter freelance per News48.it il primo magazine italiano per il constructive e il solution journalism. Fondatrice e co-organizer di molti barcamp come il RomaXmasCamp e il BackLinkCamp. Si occupa anche di foto e videogiornalismo e nel 2019, è stata trainer per il progetto #SHEMEANSBUSINESS di Facebook Italia in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale occupandosi della formazione delle donne in merito all’uso dell’ecosistema Facebook e Instagram per il personal e il corporate branding.

Letizia Palmisano – Si definisce giornalista ambientale freelance 2.0 ed ecoblogger. È nel comitato organizzatore del Green Drop Award, premio assegnato dal 2012 da Green Cross Italia al film più eco-sostenibile della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2018 ha vinto il prestigioso Macchianera Internet Awards per l’impegno nella divulgazione dei temi legati all’economia circolare, ha inoltre ottenuto, per la categoria cittadini, il riconoscimento del premio Settimana Europea Riduzione dei Rifiuti (Italia) 2020 e 2021. Vincitrice del premio giornalistico Montale fuori di Casa sezione Ambiente 2022. Esperta di comunicazione, economia circolare ed efficienza energetica, è consulente di diverse aziende ed enti pubblici nonché moderatrice e speaker in molteplici eventi, svolge, inoltre, attività di formazione e docenza sulle materie legate al web 2.0 e sulla comunicazione ambientale.

