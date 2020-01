Incontro con Lucianna Argentino

Segnaliamo innanzitutto due appuntamenti:

19 gennaio 2020 ore 17 al Teatro San Marco, Piazza Giuliani Dalmati, 20: “Calliope e Euterpe. (Poesia e musica)”, informazioni qui https://abitarearoma.it/ calliope-e-euterpe-poesia-e- musica-al-teatro-sammarco/

25 gennaio 2020 ore 16-19 nella Biblioteca di San Marco, Via Fratelli Reiss Romoli 27: 2° incontro e reading dei poeti nei dialetti d’Italia residenti a Roma, informazioni qui https://poetidelparco.it/ 2-incontro-e-reading-dei- poeti-nei-dialetti-ditalia- residenti-a-roma/

Il 26 gennaio riprendono gli incontri della Domenica

Il prossimo 26 gennaio riprenderanno gli incontri della domenica pomeriggio al Villaggio Cultura Pentatonic in Viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina.

Alle ore 17* Incontro con l’autore: Lucianna Argentino e i suoi libri Il volo dell’allodola (Edizioni Segno 2019) e In canto a te (Samuele Editore 2019)

Interventi di Luca Benassi e Anna Maria Curci

Lucianna Argentino è nata e vive a Roma. Dai primi anni Novanta il suo amore per la poesia l’ha portata a occuparsene attivamente come organizzatrice di rassegne, di presentazioni di libri e con collaborazioni a diverse riviste del settore. Sue poesie sono presenti in molte antologie e blog. Ha fatto parte della redazione di “Viadellebelledonne” e partecipato a diversi festival.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2019/20; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.