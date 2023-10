Incontro con Luigi Cannillo al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 22 ottobre 2023, ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma* Incontro con l’autore: Luigi Cannillo e il suo libro Between Windows and Skies. Selected Poems 1985-2020

Conversa con l’autore Anna Maria Curci

Con la partecipazione di Paolo Belluso

L’antologia Between Windows and Skies (“Tra finestre e cieli”), pubblicata nel 2022 da Gradiva Publications, con la traduzione in inglese di Paolo Belluso e la prefazione di Luca Ariano, raccoglie una significativa scelta di testi composti da Luigi Cannillo in un arco di tempo di 35 anni.

Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore, consulente editoriale, è nato e vive a Milano. Le sue pubblicazioni più recenti sono Galleria del vento, Ed. La Vita Felice, 2014, e Between Windows and Skies – Selected Poems 1985-2020, Gradiva Publications, 2022. È presente come autore, curatore o con interventi critici, in antologie e raccolte di saggi. Collabora a diversi blog con proprie rubriche.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2023/2024. Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.