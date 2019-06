Incontro con Maria Lenti e il suo libro Elena, Ecuba e le altre al Villaggio Pentatonic

Domenica 16 giugno 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Maria Lenti e il suo libro Elena, Ecuba e le altre, Arcipelago itaca 2019.

In dialogo con Maria Lenti: Anna Maria Curci

«Nel mondo antico, in quello classico in particolare che attiene alla mitologia e alle fonti, all’origine cioè del logos che inaugura il sistema del pensiero occidentale, ciò che rende noto Maria Lenti è che alla menzogna di pensarsi autocentrati e solinghi portatori di verità unilaterali la sapienza femminile risponde con il due, meglio sarebbe dire con la relazione che erode ogni tentativo proprietario e prevaricatore.» (dalla Prefazione di Alessandra Pigliaru)

Maria Lenti, poetessa, narratrice, saggista, giornalista, è nata e vive a Urbino. Docente di lettere fino al 1994, anno in cui è stata eletta (e rieletta nel 1996 fino al 2001) alla Camera dei Deputati per Rifondazione Comunista.

Ha una lunga esperienza di insegnamento – lezioni e seminari di lingua, letteratura, cultura italiana – con studenti stranieri, in Italia e all’estero. Studiosa di letteratura e arte: saggi, recensioni, interventi critici si trovano in volumi collettanei, in riviste e su quotidiani a cui collabora da decenni. Sulla sua poesia il regista Lucilio Santoni ha realizzato nel 2002 il film-video A lungo ragionarne insieme. Un viaggio con Maria Lenti.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.