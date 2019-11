Incontro con Massimiliano Bardotti al “Villaggio Cultura – Pentatonic”

Domenica 17 novembre 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Massimiliano Bardotti e il suo libro Diario segreto di un uomo qualunque. Appunti spirituali, Tau Editrice 2019

Conversano con l’autore: Luca Benassi e Anna Maria Curci

Massimiliano Bardotti è nato a Castelfiorentino nel 1976, dove vive. Poeta e attore. Da Gennaio 2014 ideatore e conduttore del corso di scrittura ri-creativa: Cut-up, la sartoria delle parole. Da Gennaio 2017, presso l’associazione culturale OltreDanza, Castelfiorentino, conduce la Scuola di scrittura Poetica LA POESIA È DI TUTTI. Tiene corsi laboratori e workshop nelle scuole e per varie associazioni. Ha al suo attivo varie pubblicazioni, tra le più recenti Il Dio che ho incontrato (Edizioni Nerbini 2017), I dettagli minori (Fara Editore 2018), opera di poesia e prosa dal quale è stato tratto l’omonimo spettacolo teatrale interpretato da Massimiliano Bardotti e Viviana Piccolo. A marzo 2019 esce per Tau Edizioni Diario segreto di un uomo qualunque. Appunti spirituali. Collabora con i musicisti: “Armonici Ricostruttori”, di Lucca, con i quali ha partecipato per due anni al congresso: “Dopo Babele”, presso l’aula magna dell’università di Gorizia. Dal marzo 2018 conduce: “L’infinito, la poesia come sguardo: Ciclo di incontri con poeti contemporanei” al san Leonardo al palco di Prato, dove tiene anche corsi e laboratori. Da gennaio 2020 succederà a Paola Lucarini come presidente dell’associazione culturale “Sguardo e Sogno”.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2019/20; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.