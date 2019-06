Incontro con Raffaela Fazio al Villaggio Cultura – Pentatonic

Domenica 23 giugno 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina: Incontro con l’autore: Raffaela Fazio e il suo libro Midbar, Raffaelli Editore 2019.

Con Raffaela Fazio conversano Luca Benassi e Sonia Caporossi

«La pratica della poesia come orizzonte di sopravvivenza della lingua biblica nelle lingue della tribù […] è la scommessa che spiega in larga misura l’interesse anche storico di questo libro.» (dalla Prefazione di Massimo Morasso)

Raffaela Fazio, nata ad Arezzo nel 1971, si è stabilita a Roma nel 2000, dopo aver vissuto per dieci anni in vari paesi europei. Lavora come traduttrice. Laureata in lingue all’Università di Grenoble, si è poi specializzata presso la Scuola di Interpreti e Traduttori di Ginevra. In seguito, ha conseguito un Diploma in Scienze Religiose e un Master in Beni Culturali della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nel campo dell’iconografia, ha pubblicato “Face of Faith. A Short Guide to Early Christian Images” (2012). È autrice di vari libri di poesia. Tra gli ultimi: “L’arte di cadere” (Biblioteca dei Leoni, 2015); “Ti slegherai le trecce” (Coazinzola Press, 2017); “L’ultimo quarto del giorno” (La Vita Felice, 2018); “Midbar” (Raffaelli Editore, 2019). Di prossima pubblicazione, “Silenzio e Tempesta” (Marco Saya, 2019), traduzione di poesie d’amore di Rainer Maria Rilke.

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.