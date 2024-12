Incontro con Sonia Caporossi e Maria Laura Valente al Pentatonic

Domenica 12 gennaio 2025, l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” di Cesena ospiterà un incontro imperdibile con due voci significative della letteratura contemporanea: Sonia Caporossi e Maria Laura Valente.

L’evento, che si terrà dalle 16,30 alle 18,30, offrirà un’occasione unica per esplorare l’universo poetico e narrativo delle due autrici, accompagnate da una conversazione con la giornalista e critica letteraria Anna Maria Curci.

Sonia Caporossi, musicista, poetessa e saggista, presenterà il suo ultimo libro Assassine seriali (Edizioni Progetto Cultura, 2023), un’opera che mescola inquietudine e riflessione, indagando le profondità dell’animo umano.

La scrittrice, che ha già firmato numerosi successi editoriali e curato antologie poetiche, parlerà della sua scrittura, delle sue ultime pubblicazioni e dell’evoluzione della poesia contemporanea.

Tra i suoi lavori recenti spicca la trilogia Taccuino dell’urlo (Marco Saya, 2020), finalista al Premio Montano, e il saggio critico Le nostre (de)posizioni (Bonanno, 2020), con Enrico Campi.

Maria Laura Valente, poetessa e critica, porterà il suo contributo con Kotodama (Kipple Officina Libraria, 2024), un originale libro che fonde haiku e fotografia in collaborazione con Stefano Bertoli.

Il volume, che unisce la delicatezza della parola giapponese al potere evocativo dell’immagine, esplora la memoria e il dolore attraverso il respiro silenzioso degli haiku. Membro attivo di festival letterari e giurata di premi prestigiosi, Valente è anche una figura di riferimento nel panorama internazionale della poesia haiku.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere più da vicino queste autrici e i loro percorsi, in un ambiente stimolante e accogliente. L’evento è aperto a tutti, con un ingresso di 5€ per la tessera dell’Associazione 2025.

Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura”, si invita inoltre alla consumazione di un drink.

