Incontro Dipartimento Patrimonio capitolino e V Municipio per Mistica

Continua lo sforzo di Comune e V Municipio per arrivare alle assegnazioni degli spazi utilizzate negli oltre sessanta ettari del Parco ad attività che vanno da quella agricola, alla pastorizia, dal tempo libero a quella sportiva e a quella sociale, da quella di ristorazione passando per l’equitazione e a falconeria del Capitano Ultimo.

Censiti finalmente tutti gli spazi utilizzati dalle Associazioni nel Parco di Mistica compresi quelli occupati dall’allevatore di ovini dove, forse per una incomprensione si è reso necessario l’intervento del Gruppo della Polizia Locale, per consentire l’accesso ai Funzionari di Risorse per Roma. Quantificare gli spazi occupati da ciascuno era del resto fondamentale per procedere alle assegnazioni e il giusto corrispettivo da pagare al Comune di Roma.

Da tempo avevamo chiesto al Presidente della Commissione Ambiente Capitolina Giammarco Palmieri la convocazione con all’OdG i problemi sorti ultimamente nel Parco e a cui vanno trovate giuste ed idonee soluzioni. Problemi non più rinviabili come la gestione dell’acqua captata attraverso due pozzi di “proprietà pubblica” e oggi negata all’attività del maneggio, con tutto quello che potrebbe significare per la salute di tredici cavalli.

C’è poi il problema esploso nella giornata di domenica 5 giugno 2022 per il trasferimento in area idonea di alcune persone collocate in roulotte, camper e container nelle vicinanze della centrale elettrica alimentata con il Fotovoltaico. Troppo pericoloso secondo Acea per cui va trovata necessariamente una soluzione alternativa, che non può come qualcuno ha incautamente ipotizzato, all’Interno dell’area occupata dal maneggio.

Di fronte a questi problemi Palmieri ha disposto una convocazione della commissione Ambiente con all’OdG i problemi del Parco di Mistica. La Commissione è prevista per la prossima settimana e saranno ovviamente invitate anche tutte le associazioni che operano sul Parco da anni.

Nelle foto, il tentativo di trasferimento dei residenti il parcheggio all’area del maneggio.