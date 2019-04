Incontro in memoria di Ernesto Pellegrini al Villaggio Cultura Pentatonic

Domenica 28 aprile 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18-20, a Roma Laurentina si terrà un incontro in memoria di Ernesto Pellegrini,

Interverranno Diego Zandel (editor), Virgilio Ilari (storico), Antonio Fadda, Anna Maria Curci.

Ernesto Pellegrini si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma nel 1959, discutendo una tesi di Storia e Politica Navale. Dal 1960 al 1975 è stato assistente alla cattedra di Storia e Politica Navale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma. Dal 1966 al 1979 ha lavorato presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica quale esperto per i settori marittimo e aeronautico. A partire dal 1966 ha svolto attività pubblicistica su argomenti relativi ai settori marittimo e aeronautico. Dal 1988 ha collaborato con l’Ufficio Storico della Marina Militare e la Rivista Marittima, pubblicando libri e saggi riguardanti argomenti di storia e politica navale. Tra i libri è da annoverare la biografia di Giuseppe Sirianni che fu Ministro della Marina dal 1925 al 1933 e Senatore del Regno d’Italia. Autore, tra l’altro, di Storie di navi e naviganti (Oltre edizioni 2017), è scomparso il 19 luglio 2018.

* Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/2019; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.