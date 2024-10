Incontro sul futuro del Parco della Mistica e Asse dell’Acquedotto Alessandrino

Sabato 26 ottobre, ore 10,30, presso Agricoltura Capodarco, in Via Tenuta della Mistica 55, si terrà un’iniziativa organizzata da Municipio V e LabSU sul futuro del Parco della Mistica e Asse dell’Acquedotto Alessandrino. L’obiettivo è di dare vita a una discussione tra tutti gli attori interessati al processo partecipativo per la realizzazione del Parco pubblico della Mistica: cittadini, comitati, organizzazioni, rappresentanti istituzionali dell’amministrazione municipale e comunale, università.

L’incontro sarà dedicato ad analizzare e discutere le prospettive aperte dalla Delibera n. 36 del 19 marzo 2024 (“Istituzione Cabina di Regia per una nuova progettazione integrata e multidisciplinare relativa alla Tenuta della Mistica”), con particolare riferimento alle criticità attuali e alle finalità e modalità operative del previsto ‘Forum di cittadini e associazioni’ che affiancherà la Cabina di Regia e il Tavolo Tecnico interdipartimentale nel processo di pianificazione e attuazione del Parco pubblico della Mistica, già previsto dall’Accordo di programma “Casetta Mistici” (Delibera n. 79 del 18 aprile 2005) che ha sancito il passaggio al Comune della proprietà dell’area, e più volte sollecitato dalle associazioni ambientaliste (si veda la “Lettera aperta” di Italia Nostra e WWF Roma e Area Metropolitana del 31-05-2024 per la “realizzazione dei parchi della periferia Est già approvati da decine di anni”).