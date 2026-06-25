Incubo a Casal Bertone: l’appartamento va a fuoco due volte in poche ore, evacuata intera palazzina

Pensavano che la paura fosse ormai passata e di poter trascorrere una notte tranquilla dopo un pomeriggio ad alta tensione.

Invece l’incubo si è ridestato poco prima di mezzanotte, costringendo decine di famiglie a scappare dalle proprie camere da letto in pigiama.

Giornata di puro terrore a Casal Bertone, nella periferia orientale di Roma, dove un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in via Alberto Trionfi è andato a fuoco per ben due volte nel giro di pochissime ore.

Un doppio rogo fotocopia che ha costretto i vigili del fuoco a un doppio, estenuante intervento di spegnimento e bonifica, sollevando forti interrogativi sulle cause che hanno permesso alle fiamme di riprendere vigore nell’alloggio a così breve distanza di tempo.

Il primo allarme nel primo pomeriggio

La prima chiamata d’emergenza è scattata nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì. Dal tetto e dalle finestre dell’attico della palazzina si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi quadranti del quartiere.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con diverse squadre, l’autoscala e le botti, disponendo l’immediata evacuazione precauzionale di tutto lo stabile per scongiurare il rischio di intossicazioni.

Le fiamme, circoscritte a una sola stanza dell’alloggio, sono state domate rapidamente. Al termine delle verifiche statiche l’appartamento colpito è stato dichiarato inagibile, mentre tutti gli altri inquilini dello stabile sono stati autorizzati a rientrare nelle proprie case.

La cronologia della doppia emergenza

Primo Incendio Primo pomeriggio Le fiamme divampano in una stanza all’ultimo piano. Evacuazione totale del palazzo, spegnimento e dichiarazione di inagibilità dell’immobile colpito. Il rientro a casa Tardo pomeriggio Terminati i rilievi tecnici dei Vigili del Fuoco, i residenti rientrano nei propri appartamenti credendo l’emergenza superata. La riaccensione del rogo Ore 23:45 Nuovo allarme: dallo stesso attico si sviluppano fiamme visibili dalla strada. Seconda evacuazione d’urgenza dello stabile. Bonifica definitiva Notte fonda Dopo ore di lavoro dei soccorritori e della Polizia, la situazione torna sotto controllo e scatta il secondo via libera al rientro. La seconda fuga nella notte: indagini sulle cause Quando la situazione sembrava ormai risolta, intorno alle 23:30 lo stesso appartamento ha ripreso a bruciare. Il nuovo focolaio ha alimentato fiamme altissime, visibili anche dall’esterno, scatenando il panico tra gli abitanti della via. Per la seconda volta nello stesso giorno, la polizia e i sanitari del 118 hanno dovuto gestire l’evacuazione d’urgenza delle famiglie, rimaste in strada per ore in attesa che i pompieri completassero le nuove operazioni di spegnimento. Il bilancio: Fortunatamente non si registrano feriti, ustionati o intossicati dal fumo in nessuna delle due ondate emergenziali. Restano invece da chiarire le cause tecniche del secondo incendio. Gli inquirenti dovranno accertare se la seconda colata di fuoco sia stata originata da un focolaio latente e covato sotto le macerie della prima bonifica o se, al contrario, si sia trattato di un nuovo evento indipendente generato da un cortocircuito o da altre cause di natura ancora da accertare.

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