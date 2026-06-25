Incubo a Casal Bertone: l’appartamento va a fuoco due volte in poche ore, evacuata intera palazzina
Doppio rogo in via Alberto Trionfi. Nel primo pomeriggio il primo intervento dei vigili del fuoco; in serata le fiamme tornano a divampare nella stessa casa
Pensavano che la paura fosse ormai passata e di poter trascorrere una notte tranquilla dopo un pomeriggio ad alta tensione.
Invece l’incubo si è ridestato poco prima di mezzanotte, costringendo decine di famiglie a scappare dalle proprie camere da letto in pigiama.
Giornata di puro terrore a Casal Bertone, nella periferia orientale di Roma, dove un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in via Alberto Trionfi è andato a fuoco per ben due volte nel giro di pochissime ore.
Un doppio rogo fotocopia che ha costretto i vigili del fuoco a un doppio, estenuante intervento di spegnimento e bonifica, sollevando forti interrogativi sulle cause che hanno permesso alle fiamme di riprendere vigore nell’alloggio a così breve distanza di tempo.
Il primo allarme nel primo pomeriggio
La prima chiamata d’emergenza è scattata nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì. Dal tetto e dalle finestre dell’attico della palazzina si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile da diversi quadranti del quartiere.
I vigili del fuoco sono giunti sul posto con diverse squadre, l’autoscala e le botti, disponendo l’immediata evacuazione precauzionale di tutto lo stabile per scongiurare il rischio di intossicazioni.
Le fiamme, circoscritte a una sola stanza dell’alloggio, sono state domate rapidamente. Al termine delle verifiche statiche l’appartamento colpito è stato dichiarato inagibile, mentre tutti gli altri inquilini dello stabile sono stati autorizzati a rientrare nelle proprie case.
La cronologia della doppia emergenza
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