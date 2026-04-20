Incubo all’Eur, stalker viola il braccialetto elettronico e piomba al concerto: arrestato dai Carabinieri

Ha ignorato il divieto di avvicinamento e si è presentato davanti alla ex compagna nel pieno di un concerto, arrivando a minacciarla. È finita con l’arresto la serata di un 25enne romano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico antistalking.

I fatti sono avvenuti nella zona dell’Eur, dove la giovane, una 21enne, si trovava all’interno di un locale per assistere a un evento musicale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla ragazza nonostante i divieti imposti dall’Autorità Giudiziaria, violando sia l’obbligo di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, sia il divieto di dimora nel Comune di Roma.

L’incontro, tutt’altro che casuale, si sarebbe trasformato rapidamente in un momento di tensione: il 25enne avrebbe iniziato a rivolgere alla ex compagna minacce gravi, generando paura tra i presenti.

Determinante l’attivazione del dispositivo elettronico, che ha fatto scattare l’allarme, e la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 da parte della stessa vittima. In pochi minuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nel locale di viale dell’Oceano Atlantico, riuscendo a individuare e bloccare l’uomo.

La giovane è stata immediatamente messa in sicurezza, mentre per il 25enne sono scattate le manette con l’accusa di violazione delle misure cautelari. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

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