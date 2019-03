Indoor Rowing, presentato il 17° C2 Open Indoor Championships Italia

Il 5 marzo conferenza stampa di presentazione del 17° C2 Open Indoor Championships Italia, l’evento sportivo che si svolgerà il 16 e 17 marzo 2019 nel suggestivo scenario della Palestra Monumentale dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Nella presidenza personalità dello sport, dell’Amministrazione di Roma Capitale e della Regione Lazio: Pamela Villoresi, Caroline Lucas. Andrea Lo Cicero, Paola Protopapa, Svetlana Celli, Alessia Pieretti, Roberto Tavani, Lorenzo Porzio, Paolo Ramoni, Carolina Lucas, moderatore Gianluca Montebelli.

Molto interessanti gli interventi basati sull’utilità dello sport, in genere importanti, benessere, integrazione, salute, associazione, unione e divertimento, tutto questo e altro hanno riconfermato gli oratori è il campionato internazionale di indoor rowing che porterà nella Capitale i migliori specialisti del canottaggio indoor per dare vita, a una kermesse dai contenuti tecnici altamente spettacolari.

Un’occasione quella del 16 e 17 marzo al “Foro Italico” per tornare a puntare i riflettori sulla disciplina sportiva nata nel 1981 per consentire ai canottieri di allenarsi durante i mesi invernali, grazie ad un’intuizione dei fratelli Dreissigacker, fondatori, negli Stati Uniti, della Concept 2 Inc.

Il C2 Open si presenta con lo spirito del maratona è nello stesso tempo uno sport esterno, ed una disciplina per tutta la famiglia. Le gare Indoor Rowing sono “Open”, aperte a tutti, ad atleti di qualsiasi età o livello di preparazione.

Alle gare possono partecipare non solo i campioni del remo, ma tutti coloro che vogliono mettere alla prova le propria capacità ed il proprio talento e che amano fare sport insieme in una atmosfera competitiva ma gioiosa.

Il 16 e 17 saranno due giornata intense alle gare alle quali parteciperanno tutti specialisti italiani ma anche tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a testimonianza della grande popolarità che la disciplina ha raggiunto non solo fra i canottieri ma anche fra gli abituali frequentatori delle palestre.

Al “Foro Italico” sono attesi più di 500 atleti. Tra i protagonisti annunciati: il nuotatore Massimiliano Rosolino, il rugbista Andrea Lo Cicero, la campionessa paralimpica Paola Protopapa, Paola Villoresi, il canottiere Olimpico Lorenzo Porzio, il canottiere Lorenzo Porzio, Leonardo Calabrese, la nazionale di canottaggio della Romania, e dal mondo dello spettacolo l’attrice Pamela Villotreisi.

Gli organizzatori del C2 Indoor Championships, in occasione dell’edizione numero 17 che andrà in scena il a Roma i prossimi 16 e 17 marzo, hanno deciso di lanciare la campagna “Consumo Eco Sostenibile dell’Acqua”.

Che cos’è il Group Rowin Un’incredibile ed entusiasmante fusione tra canottaggio e fitness dove il concetto di equipaggio viene riportato per la prima volta in palestra. Infatti, proprio come in una barca da canottaggio, tutti remano insieme a tempo di musica

La particolarità dell’Indoor Rower Concept 2 risiede nel suo principio di funzionamento: la macchina dà resistenza in modo direttamente proporzionale alla forza impiegata dall’utente. Questo rende possibile la totale sincronia del gruppo- persone di diversa età e grado di allenamento possono tutte salire “nella stessa barca”