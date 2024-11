Infanzia: Mattia (Pd), alla Pisana si proietti film contro bullismo

“Pianificare insieme, con il coinvolgimento del Garante regionale per i Diritti dell’Infanzia, presso il Consiglio regionale del Lazio, un evento contro il bullismo che preveda, tra le altre cose, la proiezione del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, uscito di recente e che ha appunto come protagonista un adolescente di 15 anni preso di mira dai suoi coetanei per il colore dei suoi pantaloni”.

Questa la proposta della Consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, contenuta in una lettera inviata oggi al presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, e al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio.

“Il programma dell’iniziativa potrebbe prevedere il coinvolgimento di studenti e studentesse e un successivo momento di dibattito e confronto con coetanei, insegnanti e, auspicabilmente, con i protagonisti del film, tra cui l’attrice Claudia Pandolfi, e altri referenti che potremo individuare di concerto.

– prosegue la missiva – L’obiettivo è promuovere i valori del rispetto e della tolleranza tra le giovani generazioni, visto che ormai siamo tutti concordi nel riconoscere le radici culturali della violenza nelle sue varie forme, da quella di genere a quella verso vari tipi di ‘diversità’.

Siamo tutte e tutti responsabili del rispetto verso noi stesse/i e verso l’altro. Questo è l’assunto da cui dobbiamo partire e che, come Istituzioni oltre che come persone, siamo tenuti a trasmettere e a rafforzare nella società civile a tutti i livelli, in particolare tra i più giovani”, conclude Mattia.

