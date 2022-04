Infanzie e adolescenze in gioco ultimo appuntamento a Centrale Preneste

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) ultimo appuntamento di questa stagione della Rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022: sabato 23 e domenica 24 aprile alle ore 16.30 sono previste due narrazioni teatrali di Ruotalibera Teatro. Si comincia sabato 23 con “Fiabe delle Terre”, racconti di fiabe popolari da tutto il mondo con Valentina Greco, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa. Un viaggio attraverso fiabe popolari scelte da patrimoni culturali diversi. Una volta, quando le donne e gli uomini si raccontavano riuniti attorno al fuoco paure e domande sulla vita e i suoi misteri, le storie rimbalzavano di bocca in bocca e nell’etere. E diventavano arte, l’arte dell’ascolto.

Si chiude domenica 24 aprile con “No Cage-Animali senza gabbie. Fiabe, musica e racconti di Animali Liberi” con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra. Si tratta di uno spettacolo-concerto con protagonisti gli animali e le loro emozioni, le loro paure, le loro astuzie. Animali non antropomorfizzati, ma a cui è restituita la facoltà di esseri intelligenti e senzienti in quanto esseri viventi che hanno diritti e vanno tutelati e rispettati.

Entrambi i reading sono adatti dai 3 ai 10 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto on-line su www.centraleprenesteteatro.it o in biglietteria previa prenotazione al numero 06 27801063 o all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00)

Sabato e domenica esclusivamente tramite sms o whatsapp al numero 320/2392833

Ruotalibera Teatro

Regia: Tiziana Lucattini

Prenotazione obbligatoria

COVID 19 – LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ’

A seguito del dl 221/2021 del 24 dicembre 2021, riepiloghiamo le regole per accedere in teatro.

Potranno accedere in teatro solo i possessori di certificazione verde da vaccinazione o guarigione (super Green Pass).

Obbligo di utilizzo in modo corretto della mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata di permanenza nei locali del Teatro.

Divieto di consumare cibo o bevande all’interno della sala teatrale.

Tali disposizioni non verranno applicate ai soggetti esenti per età o sulla base di idonea certificazione medica.

Per l’accesso alla manifestazione rimane l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura e all’igienizzazione delle mani.

La prenotazione per l’ingresso ai vari eventi in programma resta obbligatoria.