Infanzie in gioco No cage a Centrale Preneste

Per la rassegna Infanzie in gioco 2025/2026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 26 aprile alle ore 16.30 va in scena “NO CAGE- Senza gabbie” Fiabe, musica e racconti di animali liberi della Compagnia Ruotalibera Teatro.

Il reading teatrale con musica dal vivo è con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra.

Si tratta di uno spettacolo-concerto con protagonisti gli animali e le loro emozioni, le loro paure, le loro astuzie. Animali non antropomorfizzati, ma a cui è restituita la facoltà di esseri intelligenti e senzienti, che provano emozioni, che hanno diritti e vanno tutelati e rispettati.

Adatto dai 3 ai 10 anni.

Il costo del biglietto è di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Ruotalibera Teatro

NO CAGE – Senza gabbie. Fiabe, musica e racconti di Animali Liberi

Testo: Gabriele Traversa

Con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa e Alessandro Garramone alla chitarra

Regia: Tiziana Lucattini

Domenica 26 aprile 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

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