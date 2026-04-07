Infernetto, martellate contro il bistrot antimafia: vandalizzato il locale dell’associazione #Noi

Un risveglio amaro, fatto di schegge di vetro, e il segno netto di un’aggressione deliberata. Nella notte di Pasqua, il Bistrot Ohana, presidio di legalità nel cuore dell’Infernetto gestito dall’associazione antimafia #Noi, è stato preso di mira.

Qualcuno, armato presumibilmente di un martello, ha tentato di sfondare le vetrate della struttura, lasciando dietro di sé danni materiali e un chiaro messaggio intimidatorio.

La sfida: «Stiamo dando fastidio»

L’allarme è scattato la mattina di Pasquetta, quando i volontari dell’associazione si sono trovati davanti allo scempio. In un video diffuso sui canali social, Lorenzo Coluzzi, presidente della sezione giovani di #Noi, ha mostrato i segni dell’attacco senza abbassare lo sguardo: «Oggi abbiamo trovato questa sorpresa. Questo significa che stiamo dando fastidio. Ma noi continueremo e non ci fermeremo».

L’associazione ha ribadito con forza la volontà di non arretrare di un millimetro: «Inutile dire che non ci lasciamo intimidire e andremo avanti più forti di prima. Sempre a testa alta».

Un set cinematografico restituito alla città

Il bistrot Ohana non è un locale qualunque. Oltre alla sua missione sociale, la struttura è un pezzo di storia della cultura popolare romana: il locale è noto per essere stato il set di una celebre scena del film “Troppo Forte” di Carlo Verdone.

Dopo essere tornato nel patrimonio pubblico, lo spazio è stato inaugurato lo scorso maggio come hub di formazione e lavoro per i giovani impegnati nei percorsi di legalità. Una trasformazione che lo ha reso un simbolo di riscatto per il territorio del litorale e dell’entroterra laziale.

La risposta delle istituzioni

Immediata la reazione del Campidoglio. L’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, ha espresso totale vicinanza ai ragazzi dell’associazione:

«Esprimo la mia solidarietà per questo atto vandalico. È un bene che abbiamo restituito al territorio trasformandolo in uno spazio di formazione: un presidio importante per il futuro di tante ragazze e ragazzi».

Zevi ha sottolineato come l’amministrazione continuerà a sostenere questi progetti: «Siamo vicini a chi porta avanti questa attività con determinazione. Lavoreremo insieme, ogni giorno, per rafforzare questi percorsi nel segno della legalità».

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