“Infortunio sul lavoro”, ladro maldestro si ferisce durante il colpo: incastrato dalla scia di sangue

Ha tentato il colpo notturno in un supermercato, ma a tradirlo non è stata solo la fretta. A metterlo nei guai, paradossalmente, è stato un “infortunio sul lavoro”: il ladro si è ferito nel tentativo di forzare l’uscita ed è finito dritto in ospedale — e in manette.

Protagonista della vicenda un giovane di 20 anni, di origine macedone, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Questa volta, però, l’ennesimo tentativo di furto gli è costato una ferita alla gamba e l’arresto da parte degli agenti del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Appio Nuovo, che lo hanno rintracciato grazie a una scia di sangue lasciata lungo la fuga.

Il colpo… finito male

Tutto era cominciato nel pomeriggio, quando il ragazzo si era introdotto in un supermercato, nascondendosi nel magazzino in attesa della chiusura. Appena scese le saracinesche, il giovane si è dato da fare, forzando le casse e rovistando ovunque in cerca di contanti.

Il vero problema, però, è sorto all’uscita. La porta automatica era bloccata, e il ladro ha provato a forzarla con tre coltelli. Ma invece di fuggire con il bottino, ha sfondato il vetro, che si è frantumato in mille pezzi, ferendolo alla gamba destra.

Nel caos e nel dolore, ha abbandonato sul posto un calzino intriso di sangue e ha lasciato tracce ematiche lungo il percorso di fuga, fino a Viale Trastevere, dove un’ambulanza di passaggio lo ha soccorso.

L’indagine? Una passeggiata… segnata in rosso

Gli agenti, intervenuti subito dopo l’allarme, hanno seguito la scia rossa come in un film, fino all’incrocio dove il ragazzo era stato prelevato dai sanitari.

Grazie ai riscontri con la Sala Operativa, sono riusciti in breve tempo a individuarlo all’interno di un pronto soccorso romano, dove era stato medicato per le ferite riportate.

Quando i poliziotti si sono presentati, indossava ancora le scarpe insanguinate e aveva un calzino solo. Il resto lo hanno fatto le telecamere di sorveglianza, che lo immortalano mentre agisce nel supermercato, e i rilievi della Scientifica, che hanno confermato la compatibilità del sangue e delle impronte lasciate sul pavimento.

Una volta dimesso, per lui si sono aperte direttamente le porte del carcere: arrestato per furto aggravato, è tornato nei guai a pochi mesi di distanza da un altro arresto per rapina avvenuto lo scorso febbraio.

