Iniziative romane con Urban Experience

Dalla newsletter di aprile di Urban Esperience, segnaliamo gli eventi che seguono.

Il ricordo di Danilo Dolci

A Roma, alla Sala Protomoteca del Campidoglio, giovedì 10 aprile 2025, alle ore 16, ci sarà un incontro per ricordare Danilo Dolci, straordinario pedagogo e poeta. Un evento aperto a tutti in cui si tratterà del suo impegno politico-poetico in Sicilia, dove nasce l’incontro con Pio La Torre, co-protagonista di questo omaggio istituzionale introdotto dal Sindaco di Roma e organizzato da RomaAgricola, con CGIL, Università Roma Tre e altri. Interverremo fuori cornice per evocare quel genio di Danilo Dolci quando nel 1970 a Partinico creò con i suoi collaboratori la prima radio libera in Italia per denunciare l’abbandono del Belice a due anni dal terremoto.

Quell’esperienza durò 26 ore, fino al blitz delle forze dell’ordine per bloccarla. E poi alcuni suoi versi esplicitano lo stretto nesso tra apprendimento e crescita personale… “(…) C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere franco all’altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato.” Nella foto Danilo Dolci apre la Marcia della protesta e della pace, nel marzo del 1967, accanto a lui c’è Peppino Impastato.

Talk evento a Frascati

A Frascati, al Complesso Museale delle Scuderie Aldobrandini ( Piazza Guglielmo Marconi 6), sabato 12 aprile alle ore 17 c’è il Talk-evento Performing Media per l’Innovazione Territoriale. Un nuovo canone dell’iniziativa culturale presentato nel 2007 alle Scuderie Aldobrandini quando era ancora un’intuizione (qui sotto la locandina di allora).

L’evento con Carlo Infante – Urban Experience e NuvolaProject (Gaia Riposati e Massimo di Leo) espliciterà quanto sia strategico coniugare Innovazione e Territorio, una delle chiavi possibili per interpretare in termini sostenibili e “glocal” lo Sviluppo che, nella globalizzazione digitale, sta ridefinendo l’evoluzione del sistema sociale e territoriale, prima che sia troppo tardi.

Il talk-evento impostato sullo screening interattivo di un “librido” (un ambiente web ricco di tracce di memoria dell’Avanguardia e del futuro inverato dell’Innovazione digitale) si articola in primo luogo sulla navigazione del libro-librido Performing Media – un futuro remoto. Il percorso di Carlo Infante tra Memoria dell’Avanguardia e Transizione Digitale , a cura di Gaia Riposati e Massimo Di Leo, edito da Editoria & Spettacolo (2022).

Uno di quei momenti è nel maggio 2007, proprio alle Scuderie Aldobrandini, dove si inaugurò una linea progettuale che oggi è ormai diventata un nuovo canone d’iniziativa culturale con Urban Experience (neologismi che sono diventati format riconosciuti in Lemmi Treccani). L’evento si svilupperà nell’interazione con la performer Gaia Riposati e le proiezioni di “ritratti performanti” animati da Intelligenza Artificiale.

Uno di quei ritratti, utilizzato a Villa Sciarra, in una videoproiezione nomade, nel progetto Paesaggi Umani, ricrea Lucrezia Romana dipinta da Cranach e narrata da Shakespeare: si darà così voce a Lucrezia che con il suo sacrificio nel 509 a.C. determinò la nascita della Res Publica Romana. L’evento si concluderà con un particolare walkabout indoor per fare dibattito peripatetico con i partecipanti.

La Resistenza a Pietralata al campo sportivo XXV Aprile

A Roma, a Liberi Nantes (Via Marica 80), venerdì 25 aprile per la Festa della Liberazione, alle ore 11, ricorderemo la Resistenza a Pietralata. Nel campo sportivo XXV Aprile, dove giocava l’Albarossa, la squadra di calcio popolare della borgata , si allenano oggi i giovani di Liberi Nantes, migranti, richiedenti asilo e rifugiati politici.

Un walkabout durante l’ottantesimo Anniversario della Liberazione ricorderà quei martiri uccisi dai tedeschi per l’assalto al Forte Tiburtino nel 1943, ragionando con i giovani migranti sul valore della rigenerazione umana, creando staffetta tra generazioni e culture diverse.

Il docufilm “I 40 anni di Frigidaire”

A Roma, al Museo di Roma in Trastevere (Piazza di S. Egidio 1/b), nell’ambito della mostra Frigidaire. Storia e immagini della rivista più rivoluzionaria, martedì 29 aprile, alle ore 17,30, c’è il docufilm I 40 anni di Frigidaire di Alessandra Attiani e Massimo Saccares, con la presenza del direttore di Frigidaire Vincenzo Sparagna, Pablo Echaurren, Carlo Infante ed altri collaboratori della rivista. In quella mostra stiamo progettando a maggio il walkabout Nel gorgo. Due o tre passi nel delirio di Frigidaire, il caso editoriale più emblematico e corsaro. Sintonizzati e magari prenotati già a info@urbanexperience.it.

