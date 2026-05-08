Iniziato il countdown per la Carta identità Elettronica

Alcuni giorni fa Alfonso Tesoro con un recente passato da consigliere municipale e oggi facente parte del CdQ Centocelle Storica, si è trovato di fronte alle enormi difficoltà per ottenere un appuntamento necessario al rinnovo della vecchia Carta d’identità cartacea nella moderna e tecnologica Carta d’identità Elettronica.

Una difficoltà a cui il Comune di Roma cerca di dare risposta con gli Open Day dedicati, nelle giornate di sabato e domenica, addirittura all’interno del Mercato Campagna Amica di via S. Teodoro organizzato dall’assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia.

Dopo vani tentativi sul computer Tesoro ha inviato una breve lettera al presidente del V municipio Mauro Caliste chiedendogli quali provvedimenti era in grado di prendere al fine di dare una concreta risposta alle migliaia di cittadini del municipio che vedono la data del 3 agosto sempre più vicina e il rischio, se non in possesso di un passaporto, di rimanere senza un documento di riconoscimento valido.

La lettera

Questa è la breve lettera inviata per e-mail, che purtroppo come tante altre inviate da altri cittadini a vari assessori, senza risposta.

«Signor Presidente buongiorno e buon inizio di settimana. Sono Alfonso Tesoro. Da qualche giorno sta circolando una notizia che ha messo in apprensione e preoccupazione la cittadinanza, in particolare gli anziani. “Addio alla carta d’identità cartacea” Roma è in emergenza. Si calcola che sono ancora 230 mila i romani con il vecchio documento. Il 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide come documento di riconoscimento, nemmeno sul territorio nazionale.

È auspicabile che sia già predisposto un piano per arginare il sovraffollamento che inevitabilmente si creerà e che in parte già esiste. Gli open day da soli non bastano, anzi molto spesso è una lotteria riuscire a prenotarsi. Consapevoli che difficilmente si riuscirà a completare il processo, siamo fiduciosi che Lei saprà trovare, come sempre, la “strada giusta”, e che le venga assegnato un numero sufficiente di personale.

Presidente si renderà necessaria una capillare informazione, su come il Municipio, intenderà far fronte all’emergenza e quali saranno le priorità.

Cordiali saluti

TESORO ALFONSO»

I nuovi impegni del Campidoglio

Ma, della serie meglio fortunati che ricchi, ecco arrivare i nuovi impiegati assunti dal Comune di Roma che oggi nell’aula Giulio Cesare e alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri hanno finalmente firmato la nomina di assunzione e l’entrata in servizio di 500 dipendenti e chissà se proprio da questi si troveranno le forze necessarie per arrivare alla fatidica data del 3 agosto senza particolari drammi, chissà!

Abbiamo appena appreso da un comunicato del presidente Mauro Caliste che sono stati assegnati 12 di questi nuovi lavoratori al municipio e quindi i dubbi con quel chissà appena scritto non saranno dipanati già dai prossimi giorni.

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