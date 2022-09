Insediato il nuovo Parroco Don Giulio della chiesa Santa Bernadette Soubirous a Colli Aniene

Tante comunità romane hanno salutato il proprio parroco e si preparano a dare il benvenuto ad uno nuovo. Tra queste anche la parrocchia Santa Bernadette Soubirous di Colli Aniene. Ieri sera, durante la santa messa delle ore 19,00, presieduta dal vescovo ausiliare mons. Daniele Salera, è stato presentato alla comunità il nuovo parroco mons. Giulio Giuseppe Villa.

La comunità di Colli Aniene ha partecipato all’evento in una chiesa gremita ed ha accolto il nuovo responsabile con i tradizionali fuochi artificiali.

Monsignor Giulio proviene dalla parrocchia di San Domenico di Guzman (zona Bufalotta) dove ha lasciato una impronta indelebile: “Ci ha insegnato a pregare, ad amare, a fare e dare il bene al prossimo – scrive un suo ex parrocchiano – Lo abbiamo salutato con un velo di tristezza, ma certi che a Santa Bernadette sarà accolto con amore!”

Anche la nostra redazione saluta il nuovo parroco Don Giulio Giuseppe Villa e gli porge i migliori auguri di buon lavoro e, al tempo stesso, ringraziamo per il suo operato il parroco Don Paolo che ha sempre privilegiato l’aiuto per i poveri e gli emarginati senza trascurare l’accoglienza per chiunque ne aveva bisogno.