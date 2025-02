Inseguimenti e arresti: pusher e fuggitivi nel mirino dei Carabinieri

Roma si trasforma in un set da action movie tra inseguimenti, speronamenti e blitz antidroga. Negli ultimi giorni, i Carabinieri hanno intensificato i controlli tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata, portando a una serie di arresti e sequestri di sostanze stupefacenti.

Folle fuga su una Panda a noleggio: sperona i Carabinieri e tenta la fuga a piedi

Non si è fermato all’alt dei Carabinieri, anzi, ha premuto sull’acceleratore cercando di seminare la pattuglia. Il protagonista di questa fuga spericolata è un 42enne albanese, intercettato nella zona di Torre Jacova mentre sfrecciava su una Fiat Panda a noleggio.

L’uomo ha tentato persino di speronare la gazzella dell’Arma, ma la sua corsa si è conclusa in via della Lite, dove ha abbandonato il veicolo per tentare la fuga a piedi.

Neanche in questo frangente si è arreso facilmente: ha colpito i militari con calci e pugni, ma alla fine è stato bloccato e ammanettato. Oltre all’arresto, è stato multato per guida con patente scaduta.

Droga a bordo di auto a noleggio: raffica di arresti

Non solo inseguimenti, ma anche un’ondata di arresti per spaccio. La strategia di alcuni pusher sembrava ben collaudata: muoversi su auto a noleggio per non destare sospetti. Peccato che i Carabinieri non si siano lasciati ingannare.

In via Casilina, all’altezza della fermata Torrenova della metro C, i militari di Roma Tor Vergata hanno fermato una Lancia Ypsilon a noleggio con a bordo un 24enne romano, già noto alle forze dell’ordine. Il controllo ha portato al ritrovamento di quattro dosi di cocaina, cinque di crack, tre involucri di hashish e 550 euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio.

Poco dopo, in via della Lite, un’altra Lancia Ypsilon è finita nel mirino dei Carabinieri. A bordo, un 34enne originario del Kosovo e una 35enne romana, trovati in possesso di 29 dosi di cocaina (9,6 grammi), 33 dosi di crack (11,6 grammi) e 435 euro in contanti. Stessa sorte per un 20enne albanese senza fissa dimora, fermato mentre guidava un’altra Ypsilon a noleggio: addosso aveva due dosi di cocaina, una di hashish e ben 840 euro.

Tor Bella Monaca: spacciatori presi con la droga in tasca

L’attività di contrasto allo spaccio è proseguita in via dell’Archeologia, cuore pulsante del mercato della droga capitolino. Qui i Carabinieri hanno arrestato tre persone:

Un 18enne tunisino senza fissa dimora, trovato con 17 dosi di cocaina e 400 euro in banconote di vario taglio.

Un 25enne, anch’egli tunisino e senza dimora, in possesso di 12 dosi di cocaina (7 grammi), tre involucri di hashish (9,5 grammi) e 215 euro.

Un 53enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con un vero e proprio magazzino di droga: 770 grammi di hashish, 69 di cocaina, 167 di eroina e tutto il necessario per confezionare le dosi.

In via San Biagio Platani, i Carabinieri hanno fermato un 27enne marocchino subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un cliente, poi segnalato alle autorità. La perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di altre sei dosi di cocaina.

Insospettabile spacciatrice con la droga nel reggiseno

A chiudere la lunga lista di arresti, una 57enne romana, fino a quel momento incensurata. La donna è stata fermata mentre si aggirava con fare sospetto in via Paolo Farinata.

La perquisizione ha svelato il suo segreto: due dosi di cocaina nascoste nel reggiseno. Il controllo nella sua abitazione ha poi portato alla scoperta di un vero e proprio deposito: 59 dosi di cocaina, 4 grammi di hashish e 1.335 euro in contanti.

