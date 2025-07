Inseguimento a tutta velocità e rissa con i Carabinieri: notte di follia a Roma

Roma, ore 4:00 del mattino. Le luci artificiali di via Cristoforo Colombo tagliano l’oscurità della notte, quando una potente auto di grossa cilindrata, con a bordo quattro uomini, sfreccia a tutta velocità ignorando l’alt dei Carabinieri. È l’inizio di un inseguimento ad alta tensione che si trasforma presto in una scena da film d’azione — ma con conseguenze ben reali.

A bordo del veicolo quattro cittadini tunisini, due dei quali appena ventenni. Alla vista della pattuglia del Nucleo Radiomobile, l’auto accelera bruscamente: il tentativo di fuga prosegue per chilometri, tra manovre azzardate e infrazioni al codice della strada. Si passa per Piazzale Ardigò, poi piazzale del Caravaggio, fino a via Sartorio, zona Ardeatina, dove la corsa si ferma improvvisamente. Nessun incidente, per fortuna. Ma è lì che la situazione precipita.

I Carabinieri intimano agli occupanti di restare all’interno del veicolo. L’ordine viene ignorato. I quattro scendono, minacciosi. Ne scaturisce una colluttazione violenta. Calci, pugni, spinte. Uno degli aggressori, proprio nel giorno del suo ventesimo compleanno, afferra per il collo uno dei militari. L’altro colpisce ripetutamente i Carabinieri. È caos.

Solo grazie all’intervento di una seconda pattuglia e all’uso dello spray urticante in dotazione, la situazione viene riportata sotto controllo. I due più aggressivi vengono bloccati e arrestati. Gli altri, identificati, sono stati denunciati a piede libero.

Il bilancio è pesante: quattro Carabinieri feriti, con prognosi che variano da uno a venticinque giorni. E un dato sconcertante: il conducente del mezzo non aveva mai conseguito la patente.

L’arresto è stato convalidato presso il tribunale di Piazzale Clodio. Le accuse sono pesanti: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

