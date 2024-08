Inseguimento ad alta velocità su via Tiburtina: arrestato dopo impatto con auto dei carabinieri

Nella giornata di ieri, via Tiburtina 767 è diventata il teatro di un inseguimento mozzafiato. Un uomo in moto, appostato in sosta, ha deciso di fuggire non appena ha avvistato una pattuglia dei carabinieri. Senza neanche allacciare il casco, ha avviato la moto e si è lanciato in una corsa spericolata.

L’inseguimento, che ha visto i carabinieri impegnati in una corsa di circa 8 chilometri, è culminato in via Egidio Galbani.

Qui, la situazione è precipitata: l’uomo, nel tentativo di sfuggire, ha impattato contro l’auto dei carabinieri e, abbandonata la moto, ha proseguito la fuga a piedi. Ma i militari, determinati a fermarlo, lo hanno raggiunto e bloccato.

L’uomo, oltre a non avere assicurazione, era privo di patente e con la revisione della moto scaduta.

Oltre a una multa salata, i carabinieri hanno arrestato il fuggitivo per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Una fuga da film che si è conclusa con un arresto nella realtà.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙