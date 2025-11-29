Inseguimento all’alba tra Eur, Colombo e Pontina: suv si schianta contro un albero, quattro feriti

Le prime luci dell’alba non erano ancora comparse quando, alle 4 del mattino di sabato 29 novembre, le strade semideserte dell’Eur sono diventate teatro di un inseguimento ad alta tensione.

A innescare tutto è stato un suv Bmw X6, piombato fuori dal parcheggio di una discoteca a velocità sostenuta, tanto da attirare l’attenzione di una pattuglia in transito.

Quando la volante ha intimato l’alt, i due uomini a bordo hanno simulato un accenno di stop, rallentando appena.

Un attimo dopo, però, il suv è ripartito a tutta accelerazione, trasformando la notte in una corsa pericolosa lungo la via Cristoforo Colombo, fino a imboccare la Pontina.

L’inseguimento è proseguito per diversi chilometri, finché il Bmw non ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro un albero con un impatto violento.

L’urto ha sollevato una nube di terra e detriti, improvvisa e spessa, che ha avvolto la strada e ridotto drasticamente la visibilità degli agenti alle calcagna.

La volante non è riuscita a evitare l’impatto: nell’incidente sono rimasti feriti i due poliziotti, poi dimessi con prognosi lievi. Ben più gravi le condizioni dei due occupanti del suv, trasportati in ospedale in codice rosso.

La vettura, con targa straniera, è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. La posizione dei due uomini è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio di una fuga che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.