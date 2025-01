Inseguimento da film al Tuscolano: fuggitivo bloccato con strumenti da furto e stupefacenti

Una scena da film, quella che ha preso vita ieri mattina in via delle Cave, dove un uomo di 41 anni ha cercato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri del nucleo Roma Tuscolana, dando il via a un inseguimento che ha avuto un esito rapido ma spettacolare.

La vicenda ha avuto inizio quando i militari hanno dato l’alt al conducente di una vettura, ma l’uomo, senza esitazioni, ha accelerato e si è lanciato in una fuga spericolata.

Dopo pochi minuti di inseguimento, la corsa si è conclusa in vicolo Tuscolano, dove l’uomo ha abbandonato l’auto e ha cercato di scappare a piedi.

Ma i Carabinieri non si sono fatti ingannare e lo hanno raggiunto e fermato in pochi attimi.

Il veicolo lasciato sul posto ha subito destato l’attenzione degli agenti. Il nottolino di accensione era visibilmente manomesso e il vano portaoggetti risultava smontato.

Una volta aperto, l’interno dell’auto ha svelato un inquietante assortimento di attrezzi da scasso e una centralina, oggetti che non lasciavano dubbi sulle intenzioni del fuggitivo.

La perquisizione personale ha poi portato alla scoperta di piccole dosi di sostanze stupefacenti, per cui l’uomo è stato segnalato alla Prefettura.

Ma il grosso del suo guaio era già chiaro: il 41enne, con un passato già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e trasferito in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Un tentativo di fuga che non ha avuto alcun successo, nonostante lo sforzo di sfuggire alle forze dell’ordine.

Le evidenti tracce lasciate nel veicolo, gli strumenti trovati e la piccola quantità di droga lo hanno tradito, mettendo fine alla sua corsa.

