“Interim” di Guglielmo Mattei: la mostra personale alla Galleria Vittoria

Dal 19 febbraio al 7 marzo 2025, la Galleria Vittoria di Roma ospiterà “INTERIM”, la nuova mostra personale di Guglielmo Mattei.

L’esposizione, curata da Tiziano M. Todi, si avvale di un testo critico di Gianlorenzo Chiaraluce ed è patrocinata dalla Regione Lazio e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 18:00, presso la sede della galleria in via Margutta 103.

L’evento presenta oltre 22 opere inedite dell’artista, caratterizzate da un’indagine pittorica sul concetto di transizione temporale.

Il titolo della mostra, “INTERIM”, deriva dal latino e significa “nel frattempo”, evocando quella dimensione sospesa tra luce e buio in cui la città si trasforma, rivelando un’estetica effimera e suggestiva.

Nel suo testo critico, Gianlorenzo Chiaraluce sottolinea come il tema della luce e delle sue mutazioni atmosferiche sia centrale nell’opera di Mattei.

“È, forse, il variare delle condizioni luminose dell’atmosfera uno dei veri protagonisti ricorrenti dei quadri così diversi di Mattei. Con questi esperimenti, egli ne testa di volta in volta gli effetti, come un chimico o alchimista dei riverberi […] Ne scaturisce una pittura d’attesa, sospesa nell’incertezza dell’anzitempo che si fa immagine”.

Questa mostra si pone in continuità con “Fragmenta”, la precedente esposizione dell’artista, incentrata sulla frammentarietà della memoria e delle immagini urbane. Se in “Fragmenta” il focus era sulla stratificazione e la disgregazione, con “INTERIM” Mattei affronta il tempo come elemento fluido, utilizzando la pittura per immortalare attimi fugaci e trasformarli in immagini eterne.

L’artista stesso descrive Roma come una città in costante mutamento, un dialogo continuo tra passato e presente.

“La pittura mi permette di raccontare questa contraddizione, di fissare l’attimo in cui il tramonto si fonde con la notte. Per me, dipingere è un atto di memoria e di speranza, è un modo di riappropriarsi della città e del tempo che ci appartiene”, afferma Mattei.

Le sue opere, caratterizzate dall’unione tra pittura classica e sperimentazione materica, creano un ponte tra la tradizione e un linguaggio contemporaneo, fatto di stratificazioni cromatiche e suggestioni visive.

Il curatore Tiziano M. Todi evidenzia come la ricerca artistica di Mattei assimili influenze della pittura metafisica, dell’espressionismo e del post-impressionismo, rielaborandole in uno stile unico e riconoscibile.

L’uso sapiente della materia e il raffinato equilibrio cromatico rendono la sua pittura non solo evocativa, ma anche frutto di un’indagine artistica profonda e di un costante dialogo con la storia dell’arte.

In occasione della mostra sarà disponibile il catalogo ufficiale “INTERIM”, edito da Officina Vittoria, che raccoglie le immagini delle opere e il testo critico di Gianlorenzo Chiaraluce.

Informazioni utili

Mostra: “INTERIM” di Guglielmo Mattei

Dove: Galleria Vittoria – Via Margutta 103, Roma

Quando: 19 febbraio – 7 marzo 2025

Orari: Lunedì – Venerdì, 15:00 – 19:00 (fuori orario su appuntamento)

Ingresso: Gratuito

Contatti: Email: info@galleriavittoria.com – Telefono: 06 36001878 – Sito web: https://www.galleriavittoria.com

