Internazionali di Tennis, cala il sipario: maxi-blitz dei Carabinieri al Foro Italico contro bagarini e pass falsi

Archiviata l’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia, al Foro Italico è tempo anche di bilanci sul fronte della sicurezza.

Mentre i riflettori si spengono sui campi in terra rossa e gli ultimi tifosi lasciano l’impianto, i Carabinieri tracciano il quadro delle attività di controllo messe in campo durante le due settimane del torneo, segnate da un imponente piano di vigilanza contro bagarinaggio, truffe e accessi irregolari.

L’operazione, coordinata dall’Arma con il supporto degli addetti alla sicurezza della Federazione Italiana Tennis e Padel e del personale incaricato dei controlli qualità, ha interessato l’intero perimetro del Foro Italico, con verifiche rafforzate ai varchi d’ingresso, nelle aree hospitality e negli spazi più affollati dell’evento.

In campo i militari della Stazione Ponte Milvio e della Compagnia Roma Trionfale, impegnati in un monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle migliaia di spettatori arrivati nella Capitale per assistere al torneo.

Secondo il bilancio diffuso dai Carabinieri, sono state circa 500 le persone identificate e sottoposte a controlli durante le operazioni effettuate nei giorni clou della manifestazione.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del mercato parallelo dei biglietti, che ogni anno si intensifica in occasione delle finali e delle partite più attese.

Nel corso dei controlli quattro persone sono state denunciate con l’accusa di truffa e falso dopo essere state trovate in possesso di tagliandi ritenuti contraffatti.

Parallelamente sono scattate anche sanzioni amministrative nei confronti di quattro presunti bagarini sorpresi nei pressi dell’impianto mentre cercavano di rivendere biglietti a prezzi maggiorati senza autorizzazione.

Determinante, spiegano gli investigatori, è stato il lavoro svolto insieme al sistema di controllo elettronico della Federazione, che ha consentito di individuare 136 titoli di accesso risultati irregolari.

I possessori dei biglietti sono stati immediatamente allontanati dall’area del torneo.

Nel mirino dei controlli sono finiti anche i pass di accesso riservati alle zone esclusive del Foro Italico.

Durante le verifiche ai tornelli e nelle aree hospitality i Carabinieri hanno sequestrato 25 badge ufficiali della F.I.T.P. utilizzati da persone non autorizzate.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, alcuni dei pass sarebbero stati ceduti o acquistati illegalmente per aggirare i protocolli di sicurezza e ottenere l’ingresso nelle aree riservate dell’evento.

Il dispositivo predisposto per gli Internazionali si inserisce nel più ampio piano di sicurezza attivato per i grandi eventi nella Capitale, con particolare attenzione ai fenomeni di abusivismo commerciale e alle frodi legate ai biglietti, considerate tra le criticità principali delle manifestazioni sportive ad alta affluenza.

Con la chiusura del torneo, il bilancio delle forze dell’ordine restituisce dunque la fotografia di un evento blindato, dove accanto allo spettacolo sportivo si è giocata anche la partita della sicurezza.

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