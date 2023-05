Interrogare i testi. Da Dante a Leopardi di Antonio Camerino

Martedì 16 maggio 2023, ore 16:30, Sala 1 della Biblioteca nazionale centrale di Roma in viale di Castro Pretorio 105, presentazione del volume di Giuseppe Antonio Camerino Interrogare i testi. Da Dante a Leopardi (Edizioni di Storia e Letteratura, 2022)

Saluti

Stefano Campagnolo, Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma

Intervengono

Rino Caputo

Matteo Palumbo

Sarà presente l’autore

In questi saggi – dedicati ad autori tra i maggiori della letteratura italiana, compresi tra l’età di Dante e quella di Leopardi – lo studioso viene a interrogare i diversi testi esaminati al fine di farne emergere, in modo innovativo, motivi topici e processi spesso ancora inesplorati, di particolare interesse e valore ermeneutico. Si tratta di un’ampia serie di capitoli, seguiti, in appendice, da due separati interventi critici dedicati rispettivamente ad alcuni aspetti dell’Illuminismo meridionale e alla questione, spesso riaffiorante, della specifica posizione di Leopardi in rapporto alla letteratura dei romantici.