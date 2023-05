Intervenire subito a Casale Rosso

Il 4 maggio 2023 – informa Giulio Mattone anche a nome di altri residenti di Casale Rosso, i cittadini del quartiere hanno incontrato assessore del V Municipio Maura Lostia secondo la quale è di due milioni il costo per i lavori per asfaltare la stradina che va da viale Franco Angeli alla via Prenestina. I cittadini si augurano che l’appalto sia aggiudicato in tempo utile in modo che i lavori inizino entro dicembre altrimenti si perde il finanziamento, e i lavori slitterebbero a chi sa quando.

lI cittadini denunciano altresì le condizioni attuali che sono pessime a causa di due discariche abusive che si sono formate (vedi foto) ed inoltre del mancato taglio dell’erba alta nella quale viene nascosta la droga da parte di spacciatori che hanno rivolto minacce mafiose verso i residenti i quali reclamano un intervento di bonifica entro fine maggio poiché con il caldo aumenta il rischio di incendi nel canneto.