Intossicazione da monossido a Palestrina: tre persone in ospedale

La notte del 19 febbraio 2026 si è chiusa con un intervento d’emergenza a Palestrina, dove un guasto domestico ha provocato un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione in via Formalemura.

L’allarme e l’intervento

L’allarme è scattato intorno alle 21:20, quando i residenti hanno iniziato ad accusare i primi sintomi di malessere, tipici dell’esposizione al cosiddetto “killer silenzioso”, un gas inodore e invisibile.

Sul posto sono intervenuti:

i Vigili del Fuoco della squadra 24/A di Palestrina;

il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dalla sede centrale di Roma, specializzato nel rilevamento di sostanze pericolose.

Le verifiche tecniche hanno accertato che le esalazioni tossiche sono state causate da un malfunzionamento della caldaia dell’appartamento.

I soccorsi

Tre le persone coinvolte: una donna di 74 anni, una donna di 82 anni, e un ragazzo di 22 anni.

Tutti sono stati evacuati e affidati al personale sanitario del 118, quindi trasportati d’urgenza in ospedale per essere sottoposti a ossigenoterapia e agli accertamenti clinici necessari a escludere conseguenze permanenti. Si indaga sulle cause.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.