Intrusione fallita a Talenti: carabiniere libero dal servizio interviene e arresta due individui

Un piano che doveva essere una semplice “visita” a un appartamento è andato in fumo. Ieri sera, intorno alle 20:30, due individui sono stati bloccati nella zona di Talenti, precisamente in via Emilio De Marchi.

La scena si è svolta quando la coppia, intentata a entrare in un appartamento, è stata notata da un carabiniere libero dal servizio.

Il militare, avendo osservato il comportamento sospetto dei due, ha immediatamente lanciato l’allerta. Sul posto sono prontamente intervenuti i colleghi della stazione Roma San Basilio.

Dopo aver identificato i due, le forze dell’ordine hanno scoperto che erano domiciliati nel campo rom di via Luigi Candoni.

I due sono stati arrestati e oggi affronteranno il rito per direttissima.

