Investita da un monopattino e derubata mentre è a terra: notte da incubo per una turista spagnola

Una notte romana che difficilmente dimenticherà. Una turista spagnola di 32 anni è rimasta vittima di un duplice episodio di violenza in via Prenestina, all’altezza del civico 276, nel cuore della notte tra venerdì e sabato.

Erano circa le 4:30 quando la donna, appena scesa da un autobus alla fermata Telese, è stata investita da un uomo in monopattino.

L’impatto l’ha fatta cadere sull’asfalto, battendo la testa. L’investitore, invece di fermarsi a soccorrerla, si è dileguato nel buio, lasciandola ferita e sotto shock.

A soccorrerla non è arrivato nessuno: al contrario, pochi istanti dopo la ragazza è stata avvicinata da uno sconosciuto che, fingendo di interessarsi alle sue condizioni, le ha strappato il telefono e si è allontanato di corsa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e un’ambulanza del 118, che ha trasportato la 32enne in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Grazie alle testimonianze raccolte e alle descrizioni fornite, i militari sono riusciti a rintracciare poco distante il ladro, identificato in un cittadino algerino, poi denunciato.

Restano invece in corso le ricerche dell’uomo che conduceva il monopattino, accusato di lesioni personali e omissione di soccorso.

