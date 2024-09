Ippodromo Capannelle, qualità eccellente nella prima domenica della stagione

La prima domenica d’autunno segna tradizionalmente il passaggio dai vivaci eventi estivi alle eleganti riunioni metropolitane di Capannelle.

Ed ecco che il giorno 8 settembre, l’ippodromo romano darà il via alla stagione autunnale con un pomeriggio ricco di emozioni e competizioni di alto livello, caratterizzato da pattern, listed e Handicap di rilievo. Le corse inizieranno alle 16:00 e si concluderanno alle 19:30, offrendo un programma denso di sfide e spettacolo.

Il programma include quattro corse condizionate di eccellente spessore tecnico e prospettiva, un Handicap limitato, una vendere e una reclamare. Tra queste, spiccano tre prove dedicate ai puledri di due anni, segno dell’attenzione speciale di questa stagione per i giovani cavalli. La pista grande sarà protagonista con cinque delle corse principali del pomeriggio, mentre le restanti due si svolgeranno sulla pista all weather. Le distanze variano da 1200 a 2300 metri.

Premio SGA: il duello dei giovani

Nel Premio SGA, che si svolgerà sui 1500 metri, i due anni divisi per sesso saranno i protagonisti. Questa corsa rappresenta un importante passo verso ambiziosi traguardi autunnali come il Repubbliche Marinare e il Coolmore per le femmine, e il Fiuggi o il Riva per i maschi in vista del Gran Criterium. La terza corsa, prevista per le 17:10, vedrà scendere in pista i maschi, con cinque cavalli in gara: Secret Force, Zibibbo, Zenorione, Marcaix e The Only One.

Le femmine si sfideranno nella quinta corsa, sempre per il Premio SGA, alle 18:20 sui 1500 metri. Sei puledre competono per il successo: Brown Lady, Holy Constance, Kampur Joy, La Portoghese, Moraia e Nobile del Colle, quest’ultima forse la più promettente del gruppo.

Le Corse del Pomeriggio: emozioni e spettacolo

Il pomeriggio inizierà con il Premio Senecio alle 16:00, una corsa sui 2000 metri per i 3 anni con cinque partecipanti. Occhi puntati su Chicotai, secondo di Botticelli e brillante sesto nel Derby, Lacomte con il grande Dario Vargiu in sella, e gli altri contendenti: Touch Me Again, Ubi Maior e Wind Fire Storm.

Alle 16:30, la seconda corsa, Premio Campidoglio, vedrà i cavalli anziani sfidarsi sul miglio con sei partenti. My Eternal Love è il favorito, seguito da Canticchiando e Mordimi, due eccellenti sei anni, Frozen Juke, ancora capace di un finale incisivo, e Some Respect, che ha dimostrato un notevole miglioramento grazie alla recente vittoria varesina e ai suoi trascorsi giovanili. Questa corsa promette di essere una competizione di alto livello, perfettamente in sintonia con l’intero pomeriggio all’Ippodromo Capannelle.

Non mancate all’appuntamento con le emozioni e la qualità delle corse di Capannelle, dove l’autunno ippico inizia con una nota di prestigio e spettacolo.

