Irpef locale da 10 miliardi in dieci anni. Cgil e centrodestra uniti: «Gualtieri tagli l’addizionale»

Un salasso silenzioso, costante e geometricamente perfetto, capace di drenare dalle tasche dei contribuenti una cifra astronomica.

Negli ultimi dieci anni, la morsa delle addizionali regionali e comunali all’Irpef ha comportato per i lavoratori e i pensionati del Lazio un esborso aggiuntivo complessivo che ha sfondato il tetto dei 10,4 miliardi di euro.

La fotografia shock scattata dall’ultimo dossier della Cgil, elaborata incrociando i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), certifica il primato assoluto della regione per pressione fiscale locale in Italia.

Una batosta da oltre un miliardo di euro l’anno che sta provocando un cortocircuito politico senza precedenti, saldando in un’unica battaglia mondi tradizionalmente distanti: dal sindacato di sinistra fino agli esponenti del centrodestra alla Pisana, tutti uniti nel chiedere un taglio immediato delle aliquote.

Il “caso Roma”: lo 0,9% che pesa sui contribuenti per 2,3 miliardi

Se nel resto d’Italia e nella stragrande maggioranza dei municipi laziali l’aliquota massima ordinaria dell’addizionale comunale si ferma allo 0,8%, la Capitale d’Italia rappresenta un’anomalia unica e dolorosa nel panorama nazionale. A Roma l’asticella tocca il record dello 0,9%.

Questo extra-carico dello 0,10% è stato legalizzato anni fa da una normativa speciale dello Stato per consentire il piano di rientro e il risanamento del gigantesco debito storico accumulato dalle passate amministrazioni capitoline.

Una quota del prelievo finisce nelle casse correnti del Comune, mentre il resto serve a pagare i creditori del passato. Un meccanismo perverso che, secondo i calcoli dei tecnici sindacali, è costato ai soli cittadini romani 2,3 miliardi di euro di tasse in più fino al 2023.

La mappa della stangata: il 94% dei cittadini paga l’aliquota massima

Il rapporto evidenzia come i sindaci del territorio abbiano progressivamente utilizzato la leva fiscale come unico ammortizzatore per far fronte ai tagli dei trasferimenti statali.

Oggi, oltre il 94% dei contribuenti del Lazio risiede in comuni che applicano il livello massimo consentito dalla legge. Un decennio fa la percentuale era sensibilmente più bassa.

Il risultato è un livellamento verso l’alto della tassazione che ha colpito indistintamente i ceti medi e medio-bassi, senza che a questo prelievo forzoso — denuncia la Cgil — sia corrisposto un reale e percepibile miglioramento dei servizi pubblici essenziali, dai trasporti alla gestione dei rifiuti, fino alla manutenzione stradale.

La beffa dell’inflazione: la tassa invisibile del “drenaggio fiscale”

A rendere ancora più insopportabile il quadro economico per le famiglie è il fenomeno del drenaggio fiscale (fiscal drag), amplificato dall’impennata inflazionistica degli ultimi anni.

Con l’aumento dei prezzi, i contratti collettivi hanno registrato scatti nominali per adeguare i salari al costo della vita.

Tuttavia, poiché gli scaglioni e le soglie delle addizionali comunali sono rimasti immobili, i lavoratori si sono ritrovati automaticamente in fasce di prelievo più elevate.

La traduzione pratica è una beffa: i cittadini versano più tasse pur avendo perso potere d’acquisto reale. Soltanto per questa dinamica legata alle addizionali comunali, tra il 2021 e il 2024 è scattato un aggravio occulto da 125 milioni di euro.

Sindacati all’attacco: «Gualtieri utilizzi i maggiori introiti per tagliare»

Forte di questi dati, la Cgil ha lanciato un vero e proprio ultimatum al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e alla sua giunta, chiedendo un segnale di forte discontinuità nella prossima manovra di bilancio.

Secondo i vertici di via di Porta Pia, l’extra-gettito generato dal turismo record e dalle maggiori entrate tributarie registrate dal Campidoglio negli ultimi anni deve essere immediatamente ridistribuito sotto forma di alleggerimento fiscale per le fasce sociali più deboli.

Il guanto di sfida è lanciato: nei prossimi mesi il Campidoglio dovrà scegliere se continuare a blindare i conti o dare respiro ai bilanci disastrati delle famiglie romane.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza