Isola ecologica di via Teano ancora chiusa

Sono mesi ormai che i cittadini del municipio V non possono conferire rifiuti speciali nell’isola ecologica di via Teano, chiusa per urgenti ed indifferibili e indispensabili lavori per la messa a norma. Poi il silenzio, fatta eccezione per un comunicato in cui AMA SpA annunciava l’istituzione di un servizio provvisorio fatto con automezzi idonei nell’area parcheggio antistante l’entrata del parco di Villa De Sanctis in via dei Gordiani.

Un servizio che sembrerebbe non esserci stato e questo lo si legge in una Question Time presentata dal consiglieri dei FD’I Daniele Rinaldi e da Patrizio Platania.

Il consigliere Rinaldi, che riveste anche la funzione di presidente della Commissione di Trasparenza, ci ha anche annunciato una sua prossima convocazione con all’OdG proprio la questione del silenzio circa il tempo necessario ancora per la riapertura di un servizio che si sta rivelando ogni giorno di più indispensabile per un territorio massacrato da sversatori seriali di ogni tipo di rifiuto: elettrodomestici, materassi, gomme d’auto o calcinacci che siano.

Noi, come sempre, siamo andati a fare un sopralluogo e abbiamo trovato il cancello aperto, un operatore all’interno che avvisava che è chiuso per lavori da noi non decifrabili, essendo vietato l’ingresso!

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati