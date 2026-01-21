Isola Farnese, scatta il piano per il costone: reti chiodate su 200 mq di roccia

La messa in sicurezza di via dell’Isola Farnese entra nel vivo. Dopo la giornata di lunedì dedicata alla rimozione della fitta vegetazione — che ha rivelato una situazione del costone più critica di quanto inizialmente ipotizzato — i tecnici di Risorse per Roma e del Dipartimento Lavori Pubblici hanno completato oggi le indagini sul cedimento.

L’intervento: 200 metri quadri di “armatura”

A partire da domani mattina, giovedì 22 gennaio, i residenti vedranno in azione mezzi pesanti e gru.

L’intervento prevede l’installazione di reti chiodate ad alta resistenza su una superficie totale di 200 metri quadri, coprendo sia la porzione di costone naturale che il muro lesionato.

Per garantire la massima precisione, le operazioni saranno precedute da un rilievo con laser scanner.

Orari e viabilità

I lavori si svolgeranno quotidianamente in una fascia oraria protetta per minimizzare i disagi, ma con rigide misure di sicurezza:

Fascia oraria: Dalle 8:00 alle 16:00.

Transito pedonale: Possibili interruzioni temporanee durante le lavorazioni con il cestello della gru.

Soccorsi: Il passaggio per i mezzi di emergenza resta sempre garantito.

Tempistiche: Si punta a chiudere il cantiere entro l’inizio di febbraio (circa 15 giorni totali).

Monitoraggio meteo e assistenza

Il fattore tempo è cruciale. «Gli interventi dovranno essere tempestivi in virtù del peggioramento delle condizioni meteo della prossima settimana», ha sottolineato Torquati.

Sul posto rimarranno fisse le squadre della Polizia Locale e della Protezione Civile per gestire il traffico e assistere i residenti con necessità urgenti.

