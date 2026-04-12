Italia, 100 anni fa Umberto Nobile si invola da Ciampino con il dirigibile Norge

I tentativi

Fin dalla fine dell’ ‘800, diversi furono i tentativi per raggiungere in volo il Polo Nord. Ci provò nel giugno 1925 senza successo l’esploratore norvegese Roald Amundsen con due idrovolanti. Un anno prima, nel 1924, Umberto Nobile, convinto che il dirigibile da lui costruito potesse compiere una simile esplorazione, incontrò l’esploratore norvegese a Oslo e lo convinse a ritentare l’impresa con il dirigibile italiano che lui stesso aveva progettato e realizzato presso lo Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche nei cantieri di Ciampino.

Quando l’Italia …

Infine, alle 9:30 del 10 aprile 1926 il dirigibile Norge, comandato da Umberto Nobile, inizia il suo volo verso il Polo Nord da Ciampino. Fa tappa a Pulham (Inghilterra), Oslo, Leningrado e Vadsø (Norvegia) e giunge il 7 maggio alle isole Svalbard. Da qui, saliti a bordo l’esploratore norvegese Roald Amundsen e lo sponsor statunitense Lincoln Ellsworth, il dirigibile Norge riprende il volo il giorno 11 maggio e sorvola il Polo Nord il 12 maggio, alle 1:30, ora di Greenwich.[3] il volo Prosegue poi verso l’Alaska e atterrando due giorni dopo a Teller, compiendo una traversata di oltre 5.300 km di volo ininterrotto.

Umberto Nobile generale Lauro (Avellino), 21 gennaio 1885 fu docente di costruzioni aeronautiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nonché direttore dello Stabilimento militare di costruzioni aeronautiche a Roma dal 1919 al 1928 e generale del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri dell’Aeronautica Militare. Nobile è stato uno dei pionieri e delle personalità più elevate della storia dell’aeronautica italiana; divenne famoso al grande pubblico per le sue due trasvolate in dirigibile del Polo nord, compiute nel 1926 a bordo del dirigibile Norge e nel 1928 a bordo del dirigibile Italia, quest’ultima conclusasi in tragedia. Nobile muore a Roma il 30 luglio 1978 e molti lo ricordano ancora mentre passeggia con una cagnetta molto simili alla mitica Titina, all’EUR dove abitava.

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