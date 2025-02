Italia Viva Roma: imbrattato Ponte Nomentano, gesto incivile

“Il ponte Nomentano, sul fiume Aniene, uno dei più suggestivi della Capitale, è stato imbrattato all’interno con scritte e disegni in vernice spray. Un gesto incivile e vergognoso, frutto dell’ignoranza, fatto da chi evidentemente non ha a cuore il decoro della nostra città e non conosce il valore storico, culturale e architettonico di questa bellissima struttura di epoca romana.

Stamattina abbiamo mandato una nota a tutti gli uffici capitolini competenti per segnalare il caso e chiedere un intervento immediato di pulizia e rimozione delle scritte.

Ci auguriamo che i responsabili si possano almeno rendere conto della stupidità del loro gesto e che il ponte venga presto restituito a cittadini e turisti in tutto il suo splendore”.

Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Marta Marziali, consigliera Iv del Municipio III.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.