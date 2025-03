Italia viva Roma: oggi flash mob per difendere i valori Europei

“Appuntamento oggi pomeriggio alle 17.45 in via Livorno 20 – dove nel 1944 fu ucciso l’intellettuale antifascista Eugenio Colorni, che ricordiamo anche per il contributo alla stesura del Manifesto di Ventotene – per il flash-mob organizzato da Italia Viva Roma a difesa della nostra idea di Europa: forte, autorevole, capace di affrontare le grandi sfide che ci attendono nel contesto internazionale.

Vogliamo ribadire l’importanza e la centralità dei valori che hanno ispirato l’azione politica dei padri fondatori dell’Europa unita, valori purtroppo attaccati in queste ore dal Governo con le inaccettabili parole della Presidente Meloni sul Manifesto di Ventotene.

Gli Stati Uniti d’Europa ci sembrano sempre più necessari e per questo aspettiamo oggi in piazza accanto a noi tutti quelli che credono fortemente in questa prospettiva e in quella di un’Europa democratica e solidale”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Marco Dolfi, consigliere Iv nel Municipio II, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio e Marco Cappa, Presidente di Italia Viva Roma.

