“Italiani e libri usati”, i risultati di vendite e acquisti su Bookbot

Bookbot, azienda internazionale di e-commerce specializzata in libri usati, ha svolto un’analisi su circa 24.000 titoli acquistati e su circa 30.000 messi in vendita dagli utenti italiani attraverso la propria piattaforma.

Dai dati emerge, innanzitutto, che ben il 62% degli utenti è di sesso femminile mentre uno su quattro appartiene alla fascia 18-24 anni (25%).

Le tre successive fasce d’età (25-34, 35-44 e 45-54) si attestano intorno al 20% l’una, gli utenti tra 55 e 64 anni sono pari all’8% e, infine, gli over 65 totalizzano il 7%.

La ricerca evidenzia altresì che il 90% dei libri usati messi in vendita dagli utenti è in ottime o buone condizioni, con ben 150 titoli pubblicati nel 2025, ma anche con volumi ben più datati, tra cui uno edito nel 1833: I quattro poeti italiani – Con una scelta di poesie italiane dal 1200 sino a’ nostri tempi di Autori Vari.

Infine, il tempo medio per la vendita di un libro è pari a 31 giorni.

In testa i libri di narrativa

Relativamente al genere dei libri oggetto di compravendita, si piazza in testa la Narrativa con il 39%, quasi il doppio della percentuale di Gialli e Thriller (20%) che la seguono al secondo posto. La medaglia di bronzo va alla Saggistica (13%) mentre appena giù dal podio troviamo i Romanzi Storici (10%) e il Romance (9%). Chiudono la classifica, i titoli di Fantascienza e Fantasy (5%) e le Fiabe e i Libri per Bambini (4%).

I libri usati più acquistati, messi in vendita e ricercati

Bookbot ha stilato la Top Five dei titoli per ognuno dei 3 parametri appena menzionati (non tenendo in considerazione eventuali testi scolastici perché i loro dati sono fortemente influenzati dal periodo di rilevazione, ad esempio durante il back-to-school):

Top 5 dei libri usati acquistati : 1° Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson; 2° It Ends With Us di Colleen Hoover; 3° Il Cacciatore Di Aquiloni di Khaled Hosseini; 4° Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar; 5° Io sono Malala di Malala Yousafzai

: 1° Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson; 2° It Ends With Us di Colleen Hoover; 3° Il Cacciatore Di Aquiloni di Khaled Hosseini; 4° Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar; 5° Io sono Malala di Malala Yousafzai Top 5 dei libri usati messi in vendita : 1° Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia; 2° Il tempo che vorrei di Fabio Volo; 3° Il codice da Vinci di Dan Brown; 4° Fai bei sogni di Massimo Gramellini; 5° Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia

: 1° Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia; 2° Il tempo che vorrei di Fabio Volo; 3° Il codice da Vinci di Dan Brown; 4° Fai bei sogni di Massimo Gramellini; 5° Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia Top 5 dei libri usati ricercati (dati rilevati grazie alla funzione Watchdog, il servizio Bookbot che avvisa quando il titolo desiderato torna disponibile sulla piattaforma): 1° Una vita come tante di Hanya Yanagihara; 2° Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto; 3° La terapia di Sebastian Fitzek; 4° La casa senza ricordi di Donato Carrisi; 5° La Bibbia

“Siamo veramente soddisfatti dell’interesse che la nostra piattaforma ha ricevuto qui in Italia sia durante il periodo di test del mercato sia nelle settimane trascorse dall’ufficialità della nostra presenza nel Paese” afferma Emanuela Ciafrei, Country Generalist Italia di Bookbot. “I gratificanti dati di vendita ci stanno consentendo di scoprire meglio gli interessi e le abitudini dei lettori italiani verso i libri usati, anche in relazione alla loro provenienza territoriale”.

Roma in testa nei dati delle città

La distribuzione degli utenti per città (e relative province) evidenzia una loro marcata concentrazione nelle aree metropolitane di Roma (36%) e Milano (28%): insieme raccolgono il 64% di compratori e venditori, a fronte di una popolazione residente pari a circa il 7% del totale nazionale.

Seppure in misura minore, la quota di utenti risulta superiore al loro rispettivo peso demografico reale anche per le città di Bolzano e Trento (rispettivamente 3% e 2% vs. 0,20% l’una), Venezia (3% vs. 0,5% circa), Firenze (9% vs. 0,60%), Bologna (7% vs. 0,7% circa) e Napoli (4% vs. 1,5% circa).

Un modello di compravendita alla portata di tutti

Bookbot permette ai privati la rivendita di libri usati – di molti tipi, anche specializzati o di nicchia – in un modo realmente facile e comodo. Già popolare in nazioni quali Germania, Cechia, Slovacchia e Austria, la sua piattaforma è oggi molto apprezzata anche in Italia.

A chi vende, basta:

Scattare e inviare a Bookbot una foto con tutti i dorsi dei libri da vendere: Bookbot comunicherà se i titoli proposti sono stati accettati

Recapitare gratuitamente il libro a Bookbot, ad esempio mediante il ritiro a casa senza spese: le operazioni successive – valutazione, messa in vendita, ricerca di acquirenti, imballaggio, spedizione e fatturazione – sono a carico di Bookbot

Ricevere automaticamente, per ogni libro venduto, una commissione – il 60% del prezzo di vendita, meno 1,99 € di spese – accreditata sul proprio conto Bookbot

Scegliere se utilizzare l’importo per nuovi acquisti sulla piattaforma o trasferirlo su conto bancario

