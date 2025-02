IV Municipio, Desideri: Riprendono gli interventi di sfalcio nei parchi

“Riprendono – annuncia su Facebook –l’assessora all’Ambiente del IV Municipio Federica Desideri, gli interventi di sfalcio nei parchi del Municipio Roma IV, in Via Cassiani, via Alberini, via Nicolai, via Donati, passaggio pedonale via Togliatti altezza Ciocchetti Marmi, Parco Villa Fassini, via Trivento – largo Boiano, via Giordani, Piazza Santa Maria Consolatrice, via Venafro, via della Vanga, via Sismonda.

Infine sono stati ultimati gli interventi di bonifica del laghetto nel parco delle Farfalle (nella foto)”.

