IV Municipio: Giornata della Memoria con il Prefetto Giannini

“In occasione della Giornata della Memoria, ho avuto l’onore di presenziare alla Cerimonia nell’ “IC Palatucci” insieme al Prefetto di Roma Lamberto Giovannini, il Presidente ADVPS Lazio ODV Luca Repola e il Dirigente scolastico Paolo Lozzi.

Abbiamo deposto, come ogni anno, una corona per il beato Giovanni Palatucci che ha salvato 5000 persone ed è stato un esempio di sacrificio e senso del dovere.

A margine dell’evento ho avuto il piacere di parlare con il Prefetto Giannini il quale, su impulso del territorio, mi ha confermato di aver scritto personalmente al Ministro degli Interni Piantedosi per trovare immediatamente i soldi de-finanziati per il Commissariato di via Achille Tedeschi, primario per la sicurezza e per il presidio di un territorio vasto come il IV Municipio che ad oggi annovera un solo Commissariato”.

Così in una nota il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti.

