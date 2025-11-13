IV Municipio,Umberti: “Difendiamo la dignità delle istituzioni e delle persone. Basta odio e sessismo”

“Gli insulti sessisti e le offese rivolte alla Vicepresidente e Assessora Annarita Leobruni sono un atto vergognoso che condanniamo con fermezza.

Non è politica, è violenza verbale. È un attacco alla dignità di una donna e di una rappresentante delle istituzioni, e questo non può essere tollerato.

Difendere il confronto democratico significa respingere ogni forma di discriminazione e odio. Chi trasforma il dibattito in aggressione si pone oltre i valori di democrazia e confronto costruttivo.

Non ci siamo mai tirati indietro davanti alle problematiche del territorio, né mai abbiamo sottovalutato la salute e l’incolumità della cittadinanza ponendoci sempre in dialogo aperto con i cittadini, ma quando si degenera in altro, va messo un fermo; non si può più essere tolleranti davanti a parole denigratorie ed offese mirate a ledere la persona, e non è il primo episodio.

Annarita Leobruni, nonostante ciò, continua a lavorare con competenza e coraggio. A lei va la mia solidarietà personale e quella dell’intero Municipio. Saremo al suo fianco, oggi più che mai, per garantire che la politica resti luogo di dialogo e rispetto”.

Lo dichiara in una nota il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti

