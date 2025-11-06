“Jackpotting” a Roma: svuotavano gli ATM con un virus. Bloccata banda di cyber criminali

Roma scopre il volto digitale del furto: si chiama “jackpotting” o “cashout”, ed è il trucco con cui gli sportelli bancomat vengono infettati da un malware che — collegato da remoto — ordina all’ATM di erogare denaro a getto continuo, consentendo ai complici sul posto di raccogliere le banconote e darsi alla fuga.

I carabinieri del Gruppo di Frascati, coordinati dal pool di magistrati guidato dall’aggiunto Giovanni Conzo del dipartimento «Criminalità diffusa e grave», hanno arrestato tre cittadini rumeni mentre tentavano di manomettere due sportelli in via Casilina.

Secondo gli investigatori, i tre operavano in collegamento con un complice che li seguiva da casa: via cavi di rete hanno collegato gli ATM a un computer remoto, da cui l’hacker ha attivato il malware e provato a far erogare il denaro.

I tre sono ora indagati per associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico e furto aggravato.

Le verifiche hanno inoltre ricostruito un raggio d’azione molto più ampio: i sospetti, infatti, non avrebbero colpito solo nella Capitale ma in mezza Italia.

Due di loro risultavano già ricercati dalle autorità belghe dal 2021 per episodi analoghi commessi a Sint-Niklaas e Dessel, e su di loro pendevano mandati d’arresto europei.

